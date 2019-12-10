РИАМО (МЫТИЩИ) – 10 дек. Полицейские городского округа Мытищи обратились к жителям с просьбой сообщать в правоохранительные органы о фактах продажи или изготовления наркотических средств и психотропных веществ, сообщается на сайте администрации городского округа.

С 9 по 18 декабря на территории Мытищ проводится оперативно-профилактическая операция «Наркопритон».

«Цель мероприятия – выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а именно: установление и пресечение деятельности лиц, причастных к организации либо содержанию притонов или систематическому предоставлению помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», – говорится в сообщении.

При обладании информацией о лицах, занимающихся изготовлением, хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ, либо подозрениями о том, что в доме организован наркопритон, МУ МВД России «Мытищинское» просит сообщать все сведения по телефонам: дежурная часть – 8(495)581-74-01 (круглосуточно); отдел по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)586-21-43, 8 (495) 581-23-83 (с 9:00 до 17:00 по рабочим дням), антинаркотическая комиссия городского округа Мытищи – 8(495)581-23-83 (с 9:00 до 17:00 по рабочим дням).