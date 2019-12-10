РИАМО - 10 дек. МособлЕИРЦ извещает жителей Подмосковья о необходимости оплатить накопившиеся долги перед управляющими компаниями, региональными операторами по вывозу мусора и Фондом капитального ремонта Московской области, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

Более 600 тысяч жителей региона имеют задолженности по оплате услуги «обращение с ТКО» и взносам на капитальный ремонт.

«Отдельные долговые уведомления получают те абоненты, кто не оплачивает услуги более двух месяцев, и чья задолженность превышает 5 тысяч рублей. Начиная с сентября 2019 года такие извещения уже получили 170 тысяч жителей 38 районов Подмосковья. В декабре МособлЕИРЦ планирует доставить долговые уведомления еще 150 тысячам неплательщиков», - поясняется в материале.

Должникам рассылаются извещения для того, чтобы предоставить абонентам возможность своевременно погасить задолженность в досудебном порядке, исключить дополнительные расходы на оплату пени и судебных издержек. Уведомления содержат полную информацию о сумме и периоде задолженности, а также реквизиты для оплаты.

Проконсультироваться по порядку начислений и оплаты задолженностей можно в клиентских офисах МособлЕИРЦ или по телефонам контактного центра: 8 496 245 15 99, 8 495 374 51 61 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Дистанционно и без комиссии оплатить услугу «обращение с ТКО» и взносы на капитальный ремонт можно в Едином личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт».