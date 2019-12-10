РИАМО - 10 дек. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные администрацией поселения Большие Вяземы Одинцовского округа, в отношении ООО «Проминвест» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского с применением механических методов (скашивание) на земельных участках», - отмечается в материале.

В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке, что подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Проминвест» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.