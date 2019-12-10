РИАМО - 10 дек. Пробки на дорогах в Москве вечером во вторник достигли семи баллов из десяти возможных, особенно перегружены транспортом кольцевые, вылетные магистрали и улицы в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Заторы наблюдаются на севере, северо-западе, юго-западе, юге, юго-востоке и востоке МКАД. Пробки практически замкнули Садовое кольцо столицы, на Третьем транспортном кольце ситуация чуть получше, но свободных от заторов участков немного.

В центре скопление машин наблюдается на Бульварном кольце, возле станций метро «Лубянка», «Китай-город», «Арбатская», «Новокузнецкая», на набережных и мостах Водоотводного канала, Москвы-реки и Яузы.

Вылетные магистрали мегаполиса стоят в пробках в основном в районе МКАД в направлении области. Также заторы наблюдаются на проспекте Вернадского, улице Верхние Поля, Ленинском проспекте, Шоссейной улице, проспекте Мира, Ботанической улице, Рязанском проспекте, проспекте Ветеранов, проспекте Маршала Жукова и других.

К 19:00 машин на столичных улицах станет еще больше, прогнозируются пробки в восемь баллов.