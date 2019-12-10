РИАМО - 10 дек. Приложением «Мобильный центр социальных услуг» пользуются уже свыше 17 тысяч человек в Московской области, с его помощью можно заказать услуги сиделки или социального такси, сообщила во вторник министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«У нас разработано специальное приложение «Соцуслуги». И у него уже достаточное большое количество пользователей – около 17 тысяч», - сказала Фаевская на открытом форуме прокуратуры Московской области.

Она отметила, что с помощью приложения можно заказать услуги сиделки, социального такси, оставить заявку на средства технической реабилитации.

По ее словам, в Московской области проживает около 7,6 миллиона человек, из них 418 тысяч инвалидов.

Фаевская обратила внимание то, что в регионе растет количество инвалидов среди детей. Так, в 2018 году было 23 тысячи детей-инвалидов, то в 2019 году их количество составляет 25 тысяч человек.

«У нас было открыто дополнительно 24 мини-центра (реабилитационных для детей-инвалидов – ред.) в шаговой доступности. <…> Всего на территории области работает 52 отделения реабилитации, а вот открытие дополнительно 24 центров позволило нам увеличить мощность наших учреждений на 1,5 тысячи детей ежегодно», - добавила Фаевская.

В Мособлдуме во вторник прошел четвертый открытый форум прокуратуры Московской области на тему: «Защита прав инвалидов». В ходе открытой дискуссии обсудили вопросы соблюдения прав инвалидов при обеспечении их беспрепятственного доступа к объектам социнфраструктуры и исполнения законодательства о соцзащите инвалидов.