РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 дек. Представители Общественной палаты Королева в течение года провели более 500 проверок объектов здравоохранения, образования, спорта и других, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Во вторник в Королеве прошло пленарное заседание городской общественной палаты. На нем присутствовали представители Общественной палаты Московской области, регионального оператора, городской больницы. На заседании председатели комиссий отчитались о проделанной работе и подвели итоги работы в 2019 году.

«Наша задача – быть звеном между жителями и властью, мы регулярно проводим общественные мониторинги, которые являются основным инструментом взаимодействия. Благодаря мониторингам, личным приемам нам удается решать большую часть задач. В этом году мы проводили мониторинги объектов здравоохранения, образования, спорта, проверяли аптеки, магазинов торговых сетей, объектов городской среды и других. Всего проведено более 500 проверок и мониторингов», – сказала председатель Общественной палаты Королева Ольга Корнеева.

По итогам проверок общественники направляли письма и акты в соответствующие организации.

Члены общественной палаты входят в состав различных городских советов и рабочих групп, где проводят активную работу. Также они организуют благотворительную деятельность совместно с организацией «Окно в мир».