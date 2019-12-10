РИАМО - 10 дек. В поселке Колюбакино Рузского городского округа 12 декабря отметят день освобождения от немецко-фашистских захватчиков, на мероприятии пройдет возложение цветов и концерт, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Освобождали поселок бойцы 329-й и 336-й стрелковых дивизий. С Колюбакина началось освобождение (Рузы – ред.) <…> от немецко-фашистских захватчиков», - говорится в сообщении.

Начало шествия запланировано на 10:45, затем, в 11:00, будет возложение цветов и венков к мемориалу. А в 18:00 в доме культуры поселка пройдет концерт.

В Рузском городском округе также можно посетить: деревню хаски «Рузская Аляска», музей Афганской войны и истории боевых действий на Кавказе в Рузе, музей Зои Космодемьянской, клуб воздухоплавания «Ветер свободы», ферму «Бараново» и другие.

Остановиться на ночь: отель Les ART Resort, загородные клубы «Руза Фэмили Парк», «Интересное место» и «Тучково», база отдыха «Хуторок» и так далее. А пообедать приглашают рестораны «Рыба есть», «Флагман», «Дедова корчма», «Ковчег», «Европа» и «Арго».