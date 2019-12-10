РИАМО - 10 дек. В ходе заседания президиума правительства Москвы, состоявшегося во вторник, было принято распоряжение о присвоении статуса промышленного комплекса еще двум столичным предприятиям, теперь промкомплексов в Москве более 50, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Так, статус промкомплекса получили ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ВИАМ) и ОАО производственно-коммерческое предприятие «Меридиан».

«Статус промышленного комплекса присвоен ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ВИАМ). Предприятие было основано в 1932 году как головной центр разработки новых материалов для авиационной и, позднее, космической техники. За 85 лет деятельности учеными и инженерами института было освоено более 3 200 марок конструкционных и функциональных материалов. Общее число патентов и ноу-хау превышает 5 000 единиц», - говорится в сообщении.

В 1994 году ВИАМ присвоили статус Государственного научного центра. На сегодняшний день в него входит 36 научно-исследовательских лабораторий, испытательный центр и экспериментально-производственная база в Москве, а также несколько филиалов, в том числе в Воскресенске, Геленджике и Ульяновске. Всего в институте трудится более 1,6 тысячи человек. За последние пять лет в развитие предприятия инвестировали 352,4 миллиона рублей в расчете на 1 гектар.

«Более 40 лет компания «Меридиан» производит и реализует широкий ассортимент продукции из рыбы и морепродуктов. <…> В компании работают 1 221 человек. За последние пять лет инвестиции в развитие предприятия составили 23,8 миллиона рублей в расчете на 1 гектар», - добавляется в материале.

Всего по итогам всех ранее принятых решений на территории столицы будут действовать 51 промышленный комплекс и 36 технопарков, в которых работает более 100 тысяч человек.