РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 дек. На предприятии по выпуску косметических изделий «М.К.Асептика» в подмосковных Люберцах работают 184 сотрудника, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Во вторник он посетил предприятие по выпуску медицинских, гигиенических и косметических изделий «М.К. Асептика», расположенное на территории индустриального парка «Малаховский».

«Я рад, что такая организация, финансово устойчивая и инвестиционно привлекательная, развивает свою деятельность на территории нашего округа. Это, во-первых, рабочие места для люберчан, а во-вторых, определенные отчисления в бюджет муниципалитета. Сегодня на предприятии работают 184 человека, продукцию «М.К. Асептика» знают по всей Россия и за рубежом. Компания вносит важнейший вклад в экономику Московской области», – сказал Ружицкий.

Международная корпорация «Асептика» была основана в 1999 году. Это крупнейший в Европе производитель одноразовых медицинских, гигиенических и косметических изделий в индивидуальной упаковке. Компания выпускает до 1 миллиарда единиц продукции в год.

Основные направления деятельности «М.К. Асептика» - производство антисептических и косметических салфеток, реализация собственной линейки брендов «Асептика», «Асептисорб» и прочее.

На счету компании – победы и номинации в престижных специализированных конкурсах. «М.К. Асептика» в течение нескольких лет является партнером акций и мероприятий, направленных на оказание помощи детям, больным лейкемией, детям с ограниченными возможностями, детям из неблагополучных семей и детям-сиротам.