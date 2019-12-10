РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска водитель Hyundai Solaris сбил ребенка на пешеходном переходе, его госпитализировали с телесными повреждениями, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, произошло во вторник в 07:50 в микрорайоне Климовск, на улице Серпуховская, дом №1А.

«Водитель, управляя автомашиной Hyundai Solaris, двигался по улице Серпуховская со стороны улицы Климовская в сторону поселка МИС. В районе дома №1А он совершил наезд на пешехода-ребенка, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта <…> по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент ДТП ребенок был один, одет в яркую оранжевую одежду», – говорится в сообщении.

По словам начальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск Юрия Черепянского, в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция призывает не только автовладельцев, но и всех участников дорожного движения к бдительности и неукоснительному соблюдению ПДД. Правильная оценка дорожной ситуации во многом обезопасит и водителя, и окружающих людей.

Нужно быть предельно внимательными за рулем, на улицах и дорогах, а также в местах массового нахождения граждан, особенно с детьми. Необходимо обращать внимание на одежду пешеходов, затрудняющую обзор. Быть внимательными при переходе проезжей части.