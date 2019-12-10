РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. Бюджет городского округа Подольск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов прошел публичные слушания, в следующем году доходы бюджета муниципалитета прогнозируется в размере более 15,8 миллиарда рублей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во вторник в концертном зале администрации горокруга состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О бюджете городского округа Подольск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». В мероприятии приняли участие представители различных комитетов администрации Подольска, депутаты, члены общественной палаты округа, а также жители.

«В 2020 году доходы бюджета горокруга прогнозируется в размере более 15,8 миллиарда рублей. Расходы прогнозируются в объеме более 16,1 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 273,6 миллиона рублей», – сказал первый замглавы администрации муниципалитета Эдуард Щепетев.

Проект бюджета был сформирован в рамках 17 муниципальных программ горокруга, на основании основных направлений бюджетной налоговой политики Подольска и показателей прогноза социально-экономического роста.

В бюджете на 2020 год сохраняется безусловная социальная направленность. Расходы на социально-культурную сферу, в том числе образование, социальную политику, культуру и кинематографию, физкультуру и спорт составят в 2020 году 11 миллиардов 714 миллионов 300 тысяч рублей, или 72,7% в общем объеме расходов бюджета. Это позволит в полном объеме обеспечить выполнение принятых социальных обязательств.

Основные направления расходов в сфере образования в проекте бюджета горокруга – это дошкольное, общее школьное, а также дополнительное образование, оздоровление детей, молодежная политика и другие направления.

В расходах на культуру основную долю занимают расходы на Дворцы культуры и Дома культуры, библиотеки, музеи и театры, а также парки культуры и отдыха, проведение общегородских мероприятий.

Основные расходы в сфере социальной политики направлены на охрану семьи и детства, жилищные субсидии, дополнительную соцподдержку населения, меры соцподдержки медицинских работников и обеспечение жильем отдельных категорий граждан.