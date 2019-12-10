РИАМО – 10 дек. Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Наталья Поклонская высказалась о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, скончавшемся во вторник в Мюнхене, по ее мнению, он был настоящим русским патриотом и гражданином, сообщает Газета.ru.

«По словам Поклонской, экс-мэр всегда поддерживал Крым, и помогал жителям республики как словом, так и делом», - говорится в сообщении.

Поклонская подчеркнула, что Лужков не боялся идти наперекор толпе и диктовать непопулярное мнение. Так, она напомнила, что экс-мэр Москвы говорил о возвращении Севастополя еще тогда, когда многие «записные патриоты» считали это невозможным.

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