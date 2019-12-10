РИАМО - 10 дек. Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, умершего во вторник в немецкой клинике, состоится 12 декабря в храме Христа Спасителя в столице, сообщается на сайте РПЦ.

Отпевание начнется в 11:00. Храм расположен по адресу: улица Волхонка, 15.

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

В Москве могут увековечить память Лужкова, например, назвать в его честь одну из улиц мегаполиса.

Лужков был награжден многими орденами, среди которых ордена Ленина, «За заслуги перед Отечеством» 1, 2, 3 и 4-й степеней, «За военные заслуги».