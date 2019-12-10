РИАМО - 10 дек. С начала 2019 года прокуратура Московской области выявила около 600 нарушений законодательства о социальной защите инвалидов, сообщил во вторник первый заместитель регионального прокурора Валерий Войнов.

Во вторник в Мособлдуме проходит четвертый открытый форум прокуратуры Московской области на тему защиты прав инвалидов.

«Всего по итогам проверки выявлено около 600 нарушений закона, в связи с чем внесено 73 представления об их устранении. В суды предъявлено 90 исков на сумму более 8 миллионов рублей, большая часть из которых рассмотрена, требования прокуроров удовлетворены», - сказал Войнов в ходе форума.

Он отметил, что по материалам прокурорских проверок возбуждено четыре уголовных дела.

«Уверен, что и в дальнейшем механизм обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации будет работать эффективно, а все возникающие недостатки будут устраняться в рабочем порядке. Общими силами мы будем добиваться полного разрешения проблемной ситуации и окончательной ликвидации долгов перед инвалидами», - заключил Войнов.