РИАМО - 10 дек. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков запомнил экс-мэра Юрия Лужкова как ответственного политика, работавшего ради развития столицы.

«Не стало Юрия Михайловича Лужкова, долгие годы руководившего столицей. В моей памяти Юрий Михайлович останется как руководитель, не боявшийся сложных решений и ответственности. Он всегда был полон идей по развитию столицы, реализовал много проектов по улучшению благосостояния москвичей», - сказал Бирюков.

Он добавил, что мысленно находится с родными и близкими Лужкова.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в клинике в Мюнхене в ходе операции на сердце. Ему было 83 года.

Ранее соболезнования родным и близким Лужкова выразили президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, нынешний столичный мэр Сергей Собянин. А сенатор Олег Морозов сравнил Лужкова с глыбой.

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