РИАМО – 10 дек. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому государственная премия за выдающиеся достижения в благотворительной отрасли присуждается актеру и режиссеру Константину Хабенскому, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Госпремия за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности присуждена российскому режиссеру Константину Хабенскому, который является основателем благотворительного фонда», - говорится в материале.

Фонд Хабенского ведет свою деятельность больше 10 лет. Он фокусируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и другими сложными недугами головного мозга.

Указом президента была присуждена также госпремия за выдающиеся достижения в сфере правозащиты. Ее лауреатом стала глава совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова.

Всего в этом году на соискание государственных премий было выдвинуто 18 кандидатов в сфере благотворительности и 17 в области правозащиты.