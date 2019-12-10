РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 дек. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проводят проверку по извещению об окончании строительства улично-дорожной сети и магистральной улицы районного значения в 3 и 4 кварталах микрорайона Южный городского округа Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Для жителей микрорайона Южный в Домодедове построено сразу две новых дороги, которые обеспечат транспортную и пешеходную доступность к 3 и 4 кварталам микрорайона», – отметил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он добавил, что после завершения проверки и устранения замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Протяженность четырехполосной дороги к 4 кварталу составляет 418 метров. Скорость движения на участке составит 70 километров в час. Для пешеходов дорога оборудована тротуарами.

Дорога к 3 кварталу оснащена светофором и двумя автобусными остановками. Протяженность дороги с двух- и четырехполосным движением составляет около 1,4 километра. Разрешенная скорость движения здесь будет составлять от 40 до 70 километров в час.

На построенных дорогах и улицах также выполнены мероприятия для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

Финансирование строительства осуществлялось за счет бюджетных средств муниципалитета. Застройщиком выступает МКУ городского округа Домодедово «Управление капитального строительства».