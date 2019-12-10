РИАМО - 10 дек. В этом году в Подмосковье удалось почти в четыре раза сократить задолженность по компенсациям, которые предназначены для самостоятельного приобретения инвалидами технических средств реабилитации, сообщил во вторник первый заместитель прокурора Московской области Валерий Войнов.

Во вторник в Мособлдуме проходит четвертый открытый форум прокуратуры Московской области на тему защиты прав инвалидов.

«Проделанной прокуратурой области совместно с новым управляющим Фондом (социального страхования Российской Федерации – ред.) работой удалось добиться кардинального улучшения ситуации в сфере обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и выплаты им компенсаций. <…> В денежном эквиваленте наблюдается снижение задолженности по компенсациям с 879 миллионов рублей на 1 января 2019 года до 234 миллионов рублей на 1 ноября 2019 года», - сказал Войнов в ходе форума.

По его словам, также удалось добиться снижения числа инвалидов, которых не обеспечили соответствующими средствами реабилитации. Так, если ранее на учете стояли 57 тысяч инвалидов, то к 1 ноября 2019 года их число составило 38 тысяч человек.

Войнов отметил, что в 2019 году в сфере охраны прав инвалидов и престарелых мерами прокурорского реагирования восстановлены права более 500 граждан. Половина обратившихся обоснованно жаловались на непредставление положенных технических средств реабилитации и на отсутствие доступной среды.