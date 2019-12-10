РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 дек. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья приступили к проверке хода строительства нового детского сада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов Балашихи, она продлится до 25 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Строительство детского сада осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

«Инспекторский состав приступил к первой плановой проверке, которая продлится до 25 декабря. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству несущих конструкций и монтаж наружных инженерных сетей», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Генеральным подрядчиком по строительству объекта является ООО «Стройарсенал». Завершить возведение детского сада планируется во втором квартале 2020 года.

Общая площадь 3-этажного дошкольного образовательного учреждения составит порядка трех тысяч квадратных метров, где разместятся пять групповых ячеек, игровые, спальни, залы музыкальных и физкультурных занятий, кружковые комнаты, кабинеты логопеда и психолога. Здание также включает в себя медицинский блок, пищеблок, служебно-бытовые помещения для персонала.

Территория детского сада будет огорожена, на ней разместятся игровые и спортивные площадки, оборудованные теневыми навесами.