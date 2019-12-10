РИАМО – 10 дек. Представители старшего поколения из Реутова получили возможность посещать бесплатные киносеансы в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«В здании центра «Активное долголетие» на Новой, 3 в Реутове функционирует кинотеатр на 50 мест. Здесь пенсионеры могут обсудить просмотренный ретро-фильм, увидеть хорошие спектакли, послушать классическую музыку или отправиться в путешествие в рамках «экскурсии на диване». Такой кинотеатр – возможность посмотреть фильмы в хорошей компании и пообщаться», – говорится в сообщении.

Наличие кинотеатра – одно из требований губернатора Андрея Воробьева в рамках реализации программы «Активное долголетие» на территории Подмосковья. Каждый сеанс в кинотеатре Реутова посвящен определенной теме.

Более 450 пенсионеров Реутова регулярно принимают участие в акциях губернаторской программы, получая на безвозмездной основе порядка десяти услуг. Среди наиболее востребованных направлений – курсы компьютерной грамотности, суставная гимнастика, лечебная физкультура, танцы, плавание в бассейне, экскурсионная программа по городам Московской области.

На данный момент в городском округе функционируют два центра для встреч старшего поколения в рамках исполнения программы «Активное долголетие» – на улице Войтовича, 3 и улице Новой, 3. В 2020 году начнет работу филиал на южной стороне города по адресу: Юбилейный проспект, 30/2. Сейчас там проводят ремонт.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Она разработана во исполнение майского указа Президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет. Программа рассчитана на людей старшего поколения – женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, которых в Реутове насчитывается свыше 22 тысяч человек.