РИАМО – 10 дек. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина в Москве проводят десятки сложных операций каждый день, именно здесь разработали три новых протокола лечения колоректального рака, их уже зарегистрировали в международной базе, сообщает Федеральное агентство новостей.

НМИЦ имени Блохина — единственный центр страны, который участвует в международных исследованиях в области онкопроктологии. Здесь используют метод активной выжидательной практики. При его использовании опухоли дают перерождаться в фиброзную ткань, после чего проводят несложную операцию. Новые протоколы, разработанные в центре, уже начали использовать на практике.

«Допустим, применение у группы пациентов с раком прямой кишки промежуточного риска лучевой терапии, которая является сейчас стандартом, это я говорю про один из протоколов, а так их три, то замена предоперационной лучевой терапии у группы пациентов промежуточного риска с операбельным раком прямой кишки на предоперационную химиотерапию, ту самую, которая большинству из них показана после операции, мы переносим часть этой химии вперед, заменяя лучевую терапию», — поясняет заведующий проктологическим отделением центра Заман Мамедли.

Протоколы блохинского исследовательского центра начали внедрять и в других клиниках Москвы, а также в Ставрополе и Ростове.

Каждый год в НМИЦ имени Блохина лечатся более 200 тысяч человек. Об успешных практиках врачи рассказывают на всероссийских конференциях, делятся опытом с коллегами из разных регионов страны.