Во вторник, 10 декабря, в Мюнхене на 84-м году жизни скончался Юрий Лужков, бывший мэр Москвы, один из старейших политиков нашей страны. Он был вторым мэром столицы и занимал этот пост 18 лет. В истории Москвы эти годы уже называют «лужковскими временами». РИАМО предлагает вспомнить основные достижения бывшего градоначальника и наиболее яркие моменты его биографии.

Большие стройки «крепкого хозяйственника»

К Юрию Лужкову, занимавшему должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год, еще в 90-е годы приклеилось определение «крепкий хозяйственник». Так обычно называли руководителей советского периода, обладавших опытом в хозяйственных должностях, квалифицированных и уверенных в себе специалистов. В отношении Лужкова речь не идет об ироничном подтексте.

Он действительно был деятельным человеком. И смело брался за различные проекты. Столичный градоначальник в своей бессменной кепке любил лично появляться на больших строительных объектах и проверять ход работ – «шастать по стройкам», по его же словам в ответ на критику. В лужковские времена в столице реконструировали МКАД и построили Третье транспортное кольцо. Правда, несмотря на усилия бывшего мэра по «разруливанию» транспортной ситуации, прочной ассоциацией с ним стали и вечные московские пробки.

Большие стройки Лужков затевал не только в транспортной сфере – одним из его амбициозных проектов было создание делового центра «Москва-Сити», которое завершилось уже при его приемнике. Карта Москвы в лужковские времена перекраивалась, сносилась часть исторической застройки, большой шум наделали снос здания Военторга и гостиницы «Москва» - на его месте впоследствии появилась увеличенная копия исторического здания. При этом многие важные исторические памятники были восстановлены: среди них Воскресенские ворота Китай-города, Казанский собор, Красное крыльцо Кремля, также реконструированы усадьбы Царицыно и Кусково, Гостиный Двор, Петровский путевой дворец.

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«Лужковский стиль» и скульптуры Церетели

Именно тогда появились термины «лужковский стиль» или «лужковская архитектура». Фирменный «лужковский стиль» в архитектуре был довольно эклектичным и носил черты постмодернизма. Характерные признаки застройки той поры – многочисленные башни и балясины, а также широкое использование материалов «под натуральные». Яркие образцы этого постсоветского московского стиля – торговые центры «Наутилус» и «Новинский пассаж», фонтан «Пушкин и Натали», «дом-яйцо», дом «Патриарх» и дом «капля».

Большие разногласия среди москвичей вызывали многочисленные скульптурные и архитектурные композиции авторства Зураба Церетели, творчество которого ценил тогдашний градоначальник. Грузинский скульптор возвел монумент Победы на Поклонной горе и участвовал в воссоздании храма Христа Спасителя. Одним из самых одиозных проектов Церетели, выполненных по заказу лужковского правительства, стал установленный в 1997 году на Москве-реке памятник Петру I. Это даже вызвало народные протесты, в том же году памятник собиралась взорвать леворадикальная организация. А уже после отставки Лужкова в 2010 году появлялись предложения о переносе памятника за пределы столицы. Однако в итоге Петра I оставили на своем месте – наблюдать за течением столичной реки.

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Повышенные пенсии и культурная деятельность

Простые москвичи с теплотой вспоминают Юрия Михайловича. Среди главных достижений той поры – поддержка пенсионеров и бюджетников. Лужков одним из первых региональных руководителей назначил местные надбавки к столичным пенсиям, ввел для пенсионеров бесплатный проезд в общественном транспорте.

Первое масштабное празднование дня города состоялось также при Лужкове – в 1997 году Москва пышно отпраздновала свое 850-летие. С этого времени постоянной практикой стал разгон облаков в столице дважды в год – на 9 мая и на День города.

Большое внимание Юрий Лужков уделял московским театрам – при нем реконструировали старые театральные здания, оказывали финансовую помощь театрам, поддерживали классические и экспериментальные постановки. Многие народные артисты за годы правления Лужкова получили для своих трупп подмостки в новых зданиях: среди них Олег Табаков и Армен Джигарханян, Александр Калягин, Петр Фоменко и другие.

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Политический долгожитель

Свое восхождение по карьерной лестнице Юрий Лужков начал в 60-е годы в химической промышленности, политическую деятельность – в 70-х годах с должности муниципального депутата. В 1991 году стал первым вице-мэром Москвы, а в 1992 году сменил Гавриила Попова на должности мэра.

Во время событий 1991 года Лужков выступал против ГКЧП, в период конституционного кризиса 1993 года поддержал Бориса Ельцина. Поддержка Лужкова пригодилась первому российскому президенту и во время президентских выборов 1996 года.

Соперником Ельцина и его сподвижников Юрий Лужков начал выступать лишь в 1998 году, когда совместно с Евгением Примаковым создал движение «Отечество – вся Россия», надеясь получить большое число голосов на выборах в Госдуму с прицелом на президентские выборы. Большая информационная война развернулась в это время в СМИ – Лужкова критиковал в эфире Первого канала (тогда – ОРТ) знаменитый «телекиллер» Сергей Доренко, а на НТВ вовсю «мочили» действующего президента и его команду. Однако по результатам парламентских выборов партия Лужкова – Примакова заняла только третье место, после чего оппозиционный настрой мэра постепенно сошел на нет. В 2001 году избирательный блок «Отечества» объединился с победившим на выборах блоком в новую партию «Единая Россия», а Юрий Лужков занял пост сопредседателя высшего совета партии.

В следующий раз публичный конфликт у мэра Москвы с главой государства возник только в 2010 году, когда президентом был Дмитрий Медведев. Ситуация завершилась увольнением мэра с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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Пчеловод на пенсии

После отставки Лужков посвятил себя любимым увлечениям: пчеловодству, разведению лошадей и фермерскому хозяйству, а также увлекся сыроварением. Некоторое время бывший мэр жил в Лондоне и заявлял о преследовании со стороны российских властей и невозможности вести бизнес. Но затем организовал пасеки и хозяйство в Калужской и Калининградской областях. В 2012 году Лужков вошел в состав совета директоров «Объединенной нефтяной компании».

В день 80-летия Лужкова в 2016 году президент Владимир Путин подписал приказ о награждении бывшего мэра орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Это событие сам Лужков назвал «концом опалы».

В 2018 году вышла книга воспоминаний Юрия Лужкова «Москва и жизнь».

Бывший столичный градоначальник скончался 10 декабря 2019 года в Мюнхене во время операции на сердце.