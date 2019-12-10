РИАМО - 10 дек. В столице могут создать межведомственный центр по вопросам летнего отдыха детей, он будет координировать все вопросы, связанные с летним отдыхом, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по образованию Евгений Бунимович.

«Одно из предложений нашей комиссии - создание межведомственного центра, который бы занимался всеми вопросами летнего отдыха. Тогда можно было бы вырабатывать и стратегию», - сказал Бунимович.

Он добавил, что пока такого центра не существует ни в одном городе страны. В таком случае, столица станет первооткрывателем в этом деле.

В следующем году в летние лагеря планируют отправить около 52 тысяч детей из малоимущих семей города.