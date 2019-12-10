РИАМО - 10 дек. Масштабная новогодняя программа запланирована на Тверской улице в Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», народные гуляния продлятся с 31 декабря по 5 января, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Встреча Нового 2020 года на Тверской будет проходить в космической атмосфере. На трех площадках «Грезы о земле и небе» (1920-1930-е годы), «Покорение космоса» (1950-1960-е годы) и «Космическая миссия» (1970-1980-е годы) расскажут историю покорения космоса – от смелых фантазий начала XX века до полетов к другим планетам», - говорится в сообщении.

На четырех сценах состоится свыше 250 выступлений, в которых примут участие 600 танцоров и 100 спортсменов. Гостей ждут порядка 1 тысячи мастер-классов, уличные театрализованные шествия, интеллектуальные игры и 100 арт-объектов. Подготовлены две специальные программы «Москва. Мечты о космосе» (31 декабря - 2 января) и «Москва. Время первых» (3-5 января).

На Тверской установят шесть больших спортивных сооружений. Любители экстремальных развлечений смогут покачаться на «космических качелях», прокатиться по зиплайн-трассе и трассе для сноубординга и тюбинга, посмотреть зрелищные хайлайн-шоу (трюки на натянутой на уровне крыш стропе) и шоу мотоциклистов.

Кроме того, восемь ресторанов приготовят специальное «космическое меню».

Встретить Новый год можно будет и на других площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». В новогоднюю ночь они будут работать до 03:00. В программе – традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовый балет с участием звезд фигурного катания, уличные подвижные игры.

Главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 13 декабря по 12 января на 81 площадке в центре города, жилых районах и парках. Гостей ждут 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысяч мастер-классов, спортивные игры, катание на каруселях, а также театральная программа и рождественский квест.

В прошлом году фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 18,6 миллиона человек. В этом году ожидается еще больше гостей.