РИАМО - 10 дек. В квартире дома на улице Академика Виноградова в столице обнаружили тело девушки, оно было завернуто в одеяло, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, днем 10 декабря 2019 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Академика Виноградова в городе Москве, обнаружено тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло», - сказала Иванова.

Она отметила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По ее словам, сейчас следователи осматривают место происшествия. Специалисты проводят комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.