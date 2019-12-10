РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 дек. С 1 января 2020 года два маршрута общественного транспорта в Люберцах планируют перевести с нерегулируемого тарифа на регулируемый с предоставлением всех льгот, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Изменение тарифа коснется двух маршрутов – №1225К (до станции метро «Новокосино» через станцию метро «Некрасовка») и №1232К (к станции метро «Выхино» через метро «Некрасовка»)», – сказал Ружицкий.

На данных маршрутах увеличат количество машин, а также их класс.

Кроме того, в 2020 году запланировано приобретение перевозчиками в городском округе новых транспортных средств малого класса.

«Транспорт будет закуплен для работы на муниципальных маршрутах. Всего запланировано приобрести 35 автобусов малого класса», – заключил Ружицкий.