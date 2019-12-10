РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 дек. В подмосковной Балашихе на автодороге Зенино – Павлино водитель иномарки сбил 14-летнего подростка на пешеходном переходе, он получил телесные повреждения, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Девятого декабря в 16:15 по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, автодорога Зенино – Павлино 3 километр + 570 метров произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель автомашины KIA Rio совершил наезд на 14-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в сообщении.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция просит водителей быть более внимательными на дороге, не спешить, притормаживать при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей. Проезжая мимо образовательных учреждений, автобусных остановок – быть особенно внимательными на дороге, не спешить и помнить, что от этого зависит жизнь всех участников дорожного движения.

Пешеходам ГИБДД рекомендует использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток, чтобы быть заметнее для водителей. При переходе проезжей части необходимо убедиться в своей безопасности, выбирать для перехода дороги только пешеходные переходы и переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора. Прежде, чем перейти дорогу, даже по пешеходному переходу, нужно убедиться в том, что все транспортные средства вас пропускают.