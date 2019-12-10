РИАМО - 10 дек. Людей эвакуировали из торгового центра «Мега» в подмосковных Химках, здание ТЦ оцеплено, сообщил РИАМО во вторник очевидец.

По его словам, парковка «Меги» частично перекрыта. На месте находятся четыре пожарные машины, несколько машин скорой помощи.

«Стоит оцепление из людей в жилетах, все затянули красно-белой лентой. Из громкоговорителя звучало сообщение: «По техническим причинам все пройдите к выходам», - сказал собеседник агентства.

По его словам, проезд вдоль торгового центра полностью перекрыт. Дыма и других признаков пожара нет.