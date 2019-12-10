РИАМО - 10 дек. После запуска Московских центральных диаметров до 45% увеличился пассажиропоток на станциях метрополитена и МЦК, которые были ранее не сильно востребованы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С запуском пассажирского движения по Московским центральным диаметрам пассажиропоток городского транспорта перераспределился, стало свободнее в метро и в наземном транспорте. Благодаря тому, что у пассажиров больше нет необходимости ехать до первых пересадочных станций, они стали строить более удобные маршруты и пересаживаться с МЦД на менее востребованные станции метро», - отмечается в сообщении.

Больше всего пассажиропоток вырос на станции метро «Волоколамская» (плюс 45%) и станции МЦК «Новохохловская» (плюс 31%).

9 декабря на МЦД были включены турникеты, на всех станциях начал действовать платный режим проезда. Пассажир может оплатить проезд картой «Тройка», пользоваться льготами по социальным картам. С диаметров также можно в течение 90 минут пересесть на метро и МЦК.

Для пользования маршрутами МЦД пассажирам необходимо активировать карты «Тройка». Проще всего это сделать в кассах метро. Также возможна активация карты в автоматах по продаже билетов в подземке. А при активации удаленного пополнения «Кошелька» «Тройки» на информационном терминале (желтый валидатор на станциях) билет автоматически обновится.

Срок бесплатной активации карты «Тройка» не ограничен. Все карты, которые были приобретены после 21 ноября, активированы.

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