РИАМО - 10 дек. В ходе заседания во вторник президиума правительства столицы было подписано постановление, согласно которому в 2020 году стипендиальные фонды городских вузов и колледжей будут проиндексированы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Президиум правительства Москвы принял постановление «О внесении изменений в постановление правительства Москвы от 16 декабря 2014 года №761-ПП», в соответствии с которым в 2020 году будет проведена индексация стипендиальных фондов колледжей и вузов, входящих в систему образования города», - говорится в сообщении.

Фонды намерены проиндексировать на 3,7%.

На сегодняшний день в высших учебных заведениях и колледжах Москвы учится более 100 тысяч студентов и аспирантов.