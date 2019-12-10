РИАМО - 10 дек. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов запомнил экс-мэра Москвы Юрия Лужкова как яркую и противоречивую личность.

О своих воспоминаниях сенатор рассказал в интервью радио Sputnik. Морозов знал Лужкова лично.

«Юрий Михайлович был очень яркий человек. И, как яркая личность, был очень противоречив. Его достоинства были продолжением недостатков, и недостатки становились достоинствами. Юрий Михайлович был по-мужски упрям, иногда его трудно было сбить с позиции, которая всем казалась неверной и только ему – верной. Он стоял на ней, как глыба, которую невозможно было подвинуть ни на один миллиметр. В этом была его проблема как политика», - сказал Морозов.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в клинике в Мюнхене в ходе операции на сердце. Ему было 83 года.

Ранее соболезнования родным и близким Лужкова выразили президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, нынешний столичный мэр Сергей Собянин.

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