РИАМО - 10 дек. На заседании президиума правительства Москвы во вторник было принято постановление «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год», всего соцвыплаты из бюджета получат 3,1 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Постановление увеличивает размеры основных выплат семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам старшего поколения на 5,6%», - отмечается в материале.

Таким образом, в 2020 году минимальный размер пенсии с учетом городской доплаты составит 19,5 тысяч рублей.

Также постановлением с 1 января 2020 года устанавливается новая ежемесячная выплата детям войны. К данной категории относятся жители Москвы, которые родились с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, ранее не имевшим прав на меры социальной поддержки, установленные федеральным и (или) городским законодательством.

«Размер выплаты составит 1584 рубля, что соответствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла», - добавляется в материале.

В правительстве столицы рассчитывают, что данную выплату получат более 80 тысяч горожан.