РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Работы 13 юных художников из Подольска стали победителями конкурса «Юный художник Подмосковья» и стали иллюстрациями к книге «Сказки Эльзаса», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» 9 декабря состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов II конкурса иллюстраций «Юный художник Подмосковья», прошла выставка работ победителей, а также была представлена книга «Сказки Эльзаса», в основу которой легли иллюстрации юных художников.

«Воспитанники школы-студии «Ступени» Дворца молодежи Подольска стали победителями конкурса, их работы вошли в основной блок книги. Среди победителей: Мария Белевитина, 11 лет; Корней Кирпичев, 7 лет; Алиса Ковынцева, 7 лет; Анастасия Кулагина, 14 лет; Миша Мальцев, 7 лет; Вика Морозова, 9 лет; Анна Николайчук, 8 лет; Иван Ништун, 11 лет; Катя Рыбакова, 8 лет; Милана Савина, 8 лет; Саша Серегина, 7 лет; Анна Федоровичева, 12 лет; Варвара Чернышова, 9 лет», – говорится в сообщении.

В конкурсе приняли участие более 1 тысячи детей в возрасте от 5 до 18 лет из разных уголков региона. В итоге выбрали 40 победителей и 25 лауреатов, чьи иллюстрации легли на страницы книги. Наградила победителей президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

«Сказки Эльзаса» – книга из серии «Сказки народов России и мира», созданная детьми для детей. В ней представлены художественные работы детей, в которых изображены герои различных сказок.