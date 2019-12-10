РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 дек. Сотрудники Госавтоинспекции Балашихи 11 декабря проведут рейд по пресечению фактов нарушения правил перевозки детей, мероприятие состоится на дорогах городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение количества аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле.

«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 11 декабря с 13:00 до 15:00 в городском округе Балашиха будут проводить профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», – отмечается в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.