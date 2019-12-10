РИАМО - 10 дек. В течение следующего года на территории столицы планируется высадить свыше 750 тысяч деревьев и кустарников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник президиум столичного правительства утвердил планы по озеленению города на 2020 год.

«Благодаря дополнительной высадке деревьев и кустарников Москва остается одним из самых «зеленых» мегаполисов мира. Кроме того, это позволяет улучшать экологическую ситуацию в городе», - говорится в сообщении.

В 2019 году в Москве высадили около 1,7 миллиона деревьев и кустарников. Озеленение провели в парках и скверах, вдоль улиц и магистралей, во дворах и на территории соцучреждений.

В столице проходит акция «Миллион деревьев». Ее показатели в этом году - более 14 тысяч деревьев и свыше 780 тысяч кустарников. Всего в рамках акции с 2013 года в городе высадили свыше 115 тысяч деревьев и 3 миллиона кустарников.

Кроме того, с апреля этого года в Москве реализуется семейно-экологический проект «Наше дерево». Его участники - родители маленьких москвичей, которые высаживают именные деревья в парках в честь рождения своих детей. В рамках проекта уже высажено более 2,3 тысячи деревьев.