РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 дек. В подмосковном Красногорске 13 декабря состоится ежегодный форум Подмосковья «Управдом» – площадка для выявления и обсуждения проблем в сфере ЖКХ и путей их решения, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Тринадцатого декабря в ДК «Подмосковье» горокруга Красногорск пройдет ежегодный форум «Управдом». Целью форума является выявление состояния развития сферы ЖКХ в Московской области, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, поддержка наиболее эффективных практик гражданской активности», – говорится в сообщении.

В работе форума примут участие председатели советов МКД, жилищные активисты, члены общественных организаций региона, представители управляющих организаций, профильных министерств и ведомств.

«Представительская зона форума будет представлена участием Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, региональных операторов, Госжилинспекции Московской области, МособлЕИРЦ, крупных управляющих организаций региона», – добавляется в материале.

Время работы представительской зоны форума – с 10:00 до 12:00.

«На форуме министерство благоустройства представит свои лучшие практики 2019 года, ответит на все интересующие вопросы жителей», – отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Адрес Дворца культуры «Подмосковье»: Красногорск, улица Ленина, дом №3.