РИАМО - 10 дек. Московская область вышла в лидеры по количеству адаптированных объектов в рамках федеральной программы «Доступная среда» в России, в регионе свыше 65% социально значимых объектов приспособили для инвалидов, сообщил во вторник председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Из 7 тысяч социально значимых объектов под доступную среду адаптировано более 65%. За три года в области создано 24 реабилитационных центра для инвалидов», - сказал Брынцалов на открытом форуме прокуратуры Московской области.

Он отметил, что на территории Московской области проживают 500 тысяч инвалидов, из них более 200 тысяч граждан нетрудоспособного возраста. Детей-инвалидов в Подмосковье насчитывается более 19 тысяч человек.

В Мособлдуме во вторник проходит четвертый открытый форум прокуратуры Московской области на тему: «Защита прав инвалидов». В ходе открытой дискуссии планируется обсудить вопросы соблюдения прав инвалидов при обеспечении их беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и исполнения законодательства о социальной защите инвалидов.