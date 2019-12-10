РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 дек. Школа №18 подмосковного Красногорска стала стартовой площадкой для шестой региональной акции «100 баллов для Победы», призванной помочь старшеклассникам подготовиться к единым государственным экзаменам (ЕГЭ), передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В торжественном открытии акции во вторник приняли участие глава горокруга Эльмира Хаймурзина, герой РФ, летчик-космонавт Юрий Гидзенко, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, руководитель общественного движения Unity Алена Кузьменко, старшеклассники из Красногорска, Королева, Истры, Химок, Наро-Фоминска, Солнечногорска, Одинцова и других округов Подмосковья. Гостей приветствовала директор школы №18 Юлия Гончарова.

«Ничего не бойтесь, ни перед чем не останавливайтесь. Делайте так, как чувствуете внутри себя. Вы находитесь в прекрасной поре, когда вы можете пробовать и не бояться ошибаться. Вы красивые, смелые, сильные, вам все по плечу!» – напутствовала старшеклассников Хаймурзина.

Личным опытом сдачи ЕГЭ по химии на 100 баллов поделилась студентка медицинского университета имени Сеченова Алина Кучер.

«Нужно быть уверенным в своих силах. Можете завести привычку каждый день представлять себе желаемые баллы. Я каждый день представляла, как открываю сайт ЕГЭ и вижу там – 100 баллов. Меня это очень мотивировало», – отметила Кучер.

Она также посоветовала ребятам составлять план учебных дел на каждый день.

Первоклассники подарили старшим товарищам открытки с пожеланиями отлично сдать ЕГЭ.

Участники акции смогли сфотографироваться со скафандром проекта «Скафандр Победа». Обшивка скафандра выполнена на основе рисунков детей, больных онкологией. Скафандр 138 дней пробыл на международной космической станции. Он стал символом надежды.

Акция «100 баллов для Победы» проводится Рособрнадзором уже в шестой раз. Подмосковье традиционно активно принимает в ней участие. Мероприятие призвано настроить ребят на успех, мотивировать их к преодолению трудностей в ходе подготовки к экзаменам.