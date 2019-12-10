РИАМО - 10 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» более 100 различных призов, среди которых билеты на концерты, карты «Тройка», настольные игры.

Подарки предоставят постоянные партнеры. Так, от «Читай-города» можно получить коробки с необыкновенными литературными сюрпризами, от фонда «Бельканто» — билеты на потрясающие концерты, а от «Московских сезонов» — коллекционные «Тройки», дизайнерские толстовки, настольные игры и массу тематических призов.

Условия участия в конкурсе элементарны. Нужно лишь написать в комментариях под постом с розыгрышем кодовое слово — «СНОВЫМГОДОМ». Бот мгновенно определит, выиграли вы или нужно попробовать еще раз. Каждый день у подписчиков есть три попытки стать победителем и забрать один из новогодних подарков.

Нужно обязательно читать ответы бота — он подскажет, как заработать дополнительные ходы. Если вы истратили все попытки, то обязательно возвращайтесь в игру на следующий день.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

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