РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. В учреждениях здравоохранения городского округа Люберцы с начала года устроились на работу 39 специалистов первичного звена, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«В медицинских учреждениях округа в этом году начали работать 32 участковых терапевта и 7 участковых педиатров – всего 39 новых специалистов», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в городском округе ведется активная работа по привлечению новых сотрудников для работы в учреждениях здравоохранения. Так, с начала года администрация предоставила медработникам более 40 квартир по договору коммерческого найма.

«В текущем году администрация предоставила медицинским работникам 42 жилых помещения на условиях коммерческого найма, в том числе 22 – специалистам участковых служб», – добавил глава округа.

Также в нынешнем году семь медицинских работников получили сертификаты на социальную ипотеку по программе губернатора Московской области.