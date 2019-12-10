РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Подозреваемого в краже 20 тысяч рублей из кассы автомойки задержали в микрорайоне Павлино Балашихи, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что из кассового аппарата, расположенного в операторской комнате автомойки в микрорайоне Павлино, были похищены денежные средства на сумму более 20 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 29-летний местный житель по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.