РИАМО - 10 дек. Единую платформу для развития человеческого потенциала «Карта талантов Подмосковья» запустили в Подмосковье, проект действует в пилотной версии и включает в себя данные по планам и интересам школьников, кадровом потенциале региона, текущим экономическим трендам, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Проект направлен на эффективные управленческие решения со стороны руководителей на основе полученных данных, а школьникам поможет эффективнее планировать свою профессиональную деятельность.

«В работы по созданию платформы войдут исследования текущей экономической ситуации и рынка образования в Подмосковье, тестирование школьников и внедрение системы профессиональной навигации, а также обучение специалистов на местах. Ожидается, что индивидуальные траектории развития для учеников 7-11 классов будут построены в 38 муниципальных образования области», - говорится в сообщении.

Сооснователь компании «Профилум» Анна Шайхутдинова отметила в свою очередь, что данный проект будет полезен всем участникам образовательного процесса: от школьников, их родителей и педагогов до администраций муниципалитета и директоров школ.

«Тренд на использование данных для принятия управленческих решений уже давно закрепился в высокотехнологичных отраслях экономики, но пока только начинает набирать обороты в сфере образования. Московская область – один из самых прогрессивных и динамично развивающихся регионов, обладающий высоким потенциалом», – подчеркнула Шайхутдинова.