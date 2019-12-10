РИАМО - 10 дек. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова, сообщает Газета.ru.

«Со смертью Лужкова ушла целая эпоха», - написал Хинштейн в Twitter.

Он добавил, что от всего сердца выражает свои соболезнования родным и близким Лужкова.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в немецкой клинике при операции на сердце.

Ранее соболезнования родным и близким Лужкова выразили президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, нынешний столичный мэр Сергей Собянин.

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