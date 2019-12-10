РИАМО - 10 дек. С 31 декабря по 5 января в Москве перекроют Тверскую улицу, это необходимо для проведения фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщила журналистам во вторник куратор культурной программы фестиваля, заместитель руководителя ГБУ «Московские ярмарки» Алла Клименко.

«В этом году Тверская улица, которую перекрывают несколько лет, по многочисленным просьбам будет работать (как пешеходная - ред.) начиная с 31 декабря по 5 января включительно. То есть на целых шесть дней самая главная улица в центре города станет пешеходной», - сказала Клименко.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 13 декабря по 12 января во всех округах столицы. Главные празднования состоятся на Манежной площади, Новом Арбате, ВДНХ и Тверском бульваре.

Площадки фестиваля будут работать каждый день: в будни — с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. Зрителей ждут музыкальные, ледовые и театральные шоу, а также мастер-классы.