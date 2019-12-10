РИАМО - 10 дек. Подмосковные полицейские задержали женщину 1983 года рождения, подозреваемую в нанесении телесных повреждений своему сожителю, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее бригада скорой помощи госпитализировала мужчину 1983 года рождения из квартиры в поселке Мечниково городского округа Красногорск. У него было зафиксировано проникающее ножевое ранение брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции сожительница пострадавшего», - сообщил собеседник агентства.

По данным правоохранителей, женщина ударила сожителя ножом в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она находится под стражей.