РИАМО - 10 дек. На фестивале «Путешествие в Рождество», который пройдет в Москве с 13 декабря по 12 января, ожидается более 18 миллионов гостей, сообщила журналистам во вторник куратор культурной программы фестиваля, заместитель руководителя ГБУ «Московские ярмарки» Алла Клименко.

Прошлой зимой фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили рекордные 18,6 миллиона гостей, что позволило ему стать самым масштабным праздником в Европе.

«Фестиваль популярен как в России, так и за рубежом. Каждый год приезжают все больше и больше гостей. Они остаются довольными. В прошлом году посещаемость была 18,6 миллиона человек, в этом году мы ожидаем еще больше гостей», - сказала Клименко.

По ее словам, традиционные ледовые шоу на этот раз будут проходить не только на центральных площадках фестиваля, но и в округах.

«То есть те гости столицы, которые не могут выехать в центр города, могут насладиться сказками и выступлениями наших замечательных фигуристов у себя дома», - добавила Клименко.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 13 декабря по 12 января во всех округах столицы. Главные празднования состоятся на Манежной площади, Новом Арбате, ВДНХ и Тверском бульваре. Площадки фестиваля будут работать каждый день: в будни — с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.