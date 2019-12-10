РИАМО - 10 дек. Завершено расследование уголовного дела о дорожной аварии в новой Москве, в результате которой погиб человек, материалы передали в Троицкий районный суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте столичного главка МВД

Пьяный водитель автомобиля Volkswagen, управляя технически неисправной машиной, около деревни Зыбино поселения Кленовское потерял контроль над транспортным средством и ориентиры границ проезжей части. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

«В результате ДТП пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась, второй пассажир получил телесные повреждения, которые согласно заключению эксперта квалифицируются как тяжкий вред здоровью», - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». К уголовной ответственности привлечен 34-летний водитель, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.