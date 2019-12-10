РИАМО - 10 дек. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, он отметил, что Лужкова уважали жители столицы, сообщается на сайте Кремля.

Лужков умер на 84-м году жизни в Германии после операции на сердце. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

«Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим «градоначальником» столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи. В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России», - говорится в телеграмме.

Президент добавил, что искренняя, сердечная поддержка севастопольцев и моряков-черноморцев со стороны Лужкова всегда останется в памяти.

«Как не раз, вопреки всем обстоятельствам и дипломатическим протоколам, он прямо говорил, что Севастополь – русский город. Мы сохраним добрую память о Юрии Михайловиче Лужкове, о его делах и начинаниях, служивших Москве и России», - заключается в документе.

Ранее свои соболезнования выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким», - написал Воробьев.

Также соболезнования родным и близким Лужкова выразил нынешний столичный мэр Сергей Собянин.

Лужков был вторым мэром столицы, он руководил городом 18 лет.