РИАМО - 10 дек. В Роскомнадзоре предупредили о том, что некоторые сайты, на которых люди покупают билеты на новогодние елки, могут не иметь соглашений о защите персональной информации, тогда они будут в опасности, сообщает Газета.ru.

«Существует опасность использования персональных данных в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора», - говорится в материале.

Ведомство информирует, что такие сайты могут собирать личные данные без соглашений, содержащих политику конфиденциальности и защиту персональной информации.

Людям советуют проводить проверку сайтов на наличие документов о защите информации перед приобретением билетов.