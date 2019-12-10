РИАМО - 10 дек. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве в начале декабря спокойная, специалисты отмечают, что в столице регистрируется низкий уровень заболеваемости, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу.

Показатели заболеваемости регистрируются ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах, в том числе: среди детей 0-2 года – на 41,9%, среди детей 3-6 лет — на 28%, среди детей 7–14 лет — на 21%, среди взрослого населения – на 39%, по совокупному населению - на 20,7%.

С начала кампании по иммунизации населения против сезонного гриппа в Москве привили более 7,1 миллиона горожан, что составляет около 57,7% населения города.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ и ход кампании по вакцинации против сезонного гриппа находятся на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.